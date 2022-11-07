Проверка систем оповещения пройдет в Нижегородской области 9 ноября

Завтра, 9 ноября, в Нижегородской области пройдет проверка готовности системы оповещения населения. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности.
Согласно информации, с 8:00 до 12:00 будет запускаться проверочный сигнал "Техническая проверка" (непрерывное звучание сирены).
В департаменте нижегородцам рекомендуют соблюдать спокойствие. Проверка необходима для оценки исправности техники.
Ранее сообщалось, что новая система оповещения населения появится в Арзамасе.
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