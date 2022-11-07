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Общество

Проверка систем оповещения пройдет в Нижегородской области 9 ноября

08 ноября 2022 15:54  [213] Общество

Завтра, 9 ноября, в Нижегородской области пройдет проверка готовности системы оповещения населения. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности.

Согласно информации, с 8:00 до 12:00 будет запускаться проверочный сигнал "Техническая проверка" (непрерывное звучание сирены).

В департаменте нижегородцам рекомендуют соблюдать спокойствие. Проверка необходима для оценки исправности техники.

Ранее сообщалось, что новая система оповещения населения появится в Арзамасе.

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