Новая система оповещения населения появится в Арзамасе Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Новую систему оповещения населения создадут в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, стоимость работ на первом этапе уже составила порядка 4 млн рублей.

Автоматизированные точки оповещения появились на трех городских объектах – это здания школы №14, спортивно-оздоровительного клуба и администрации города.

"Людям важно дать вовремя знать о факте и алгоритме действий при ЧС. Арзамасские предприятия располагают 15 электромеханическими сиренами, и это хорошее подспорье для нас. Но важно было внедрить систему оповещения, работающую именно в автоматическом режиме. Это позволяет при необходимости вовремя начать эвакуацию, что значительно снижает количество потенциальных пострадавших в ЧС. По своим техническим характеристикам система, выстраиваемая в Арзамасе, - среди лучших в области за счет использования полностью отечественных систем и программных решений", - отметил мэр Арзамаса Александр Щелоков.

В настоящее время подготавливаются документы для проведения конкурсных процедур для реализации второго этапа создания системы оповещения. Проект рассчитан до 2025 года включительно, всего на эти цели будет направлено 23 млн рублей из местного бюджета.

Ранее сообщалось, что значительное снижение вызовов в службу "112" отмечено в Нижегородской области.