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Общество

Электронику и шины чаще всего покупают на российской бирже вторсырья

08 ноября 2022 17:00  [52] Общество

Фото: телеканал "360"

В начале сентября этого года в России открылась биржа вторсырья - электронная торговая площадка, где можно проводить процедуры покупки-продажи вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации. Российский экологический оператор подвёл первые итоги работы площадки.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев телеканалу "360", на 24 октября на Бирже было выставлено 65 лотов на общую сумму 135 млн рублей.

Среди топовых позиций вторсырья оказались отходы электроники - они составили 39,34% лотов на Бирже ВМР, а сумма сделок по ним за полтора месяца превысила 53,1 млн рублей. За ними следуют отходы шин и покрышек - 24,47% лотов от всех представленных на электронной торговой площадке (сделки на 33 млн рублей).

"Из 1,5 млн тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) в России всего 5% перерабатывается, все остальное, к сожалению, отправляется на полигоны и вредит окружающей среде. Но ОЭЭО — ценный ресурс, в них содержится множество драгметаллов. Наш реестр добросовестных утилизаторов должен исправить ситуацию, а Биржа ВМР — стать удобным инструментом для участников отрасли обращения с отходами и стимулировать бизнес-процессы в том числе за счет цифровизации. В первую очередь важно обеспечить прослеживаемость отходов по всему циклу, и площадка была создана именно для этого", — отметил Денис Буцаев.

Кроме того, 8,14% всех лотов на бирже составило стекло, 7,74% - ПЭТ, 5,56% - пластик, 4,45% - макулатура, 3,85% - нефтепродукты, 2,47% - резина, 0,33% - отработанные фильтры, 0,12% - металл, 0,05% - текстиль. На прочее вторсырьё пришлось 0,48% лотов.

Согласно информации, на площадке уже зарегистрировались более 250 участников, из которых 43% - утилизаторы, 29% — товаропроизводители и импортёры, более 16% — заготовители, 5% — регоператоры и 6% — прочие участники отрасли.

Напомним, биржа вторсырья - это инновационный IT-продукт, который концептуально изменил подход к организации и контролю оборота отходов и услуг по утилизации в отрасли обращения с отходами. Причём функционал площадки выходит за рамки привычной биржи, в связи с чем ресурс станет неотъемлемым инструментом для участников отрасли.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область поставила цель достичь к 2030 году показателей по сортировке отходов 100%, по утилизации и захоронению - 50%. Так, уже в 2024 году в Дзержинске появится экотехнопарк, включающий мусороперерабатывающий завод и предприятия по производству продукции из вторсырья.

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Теги:
Мусор Отходы Экология
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