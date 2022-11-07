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Экономика

Правительство РФ выделило около 1,5 млрд рублей на строительство экотехнопарка в Дзержинске

08 ноября 2022 09:49  [88] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Почти 1,5 млрд рублей выделено из федерального бюджета на строительство промышленного экотехнопарка в Нижегородской области. Соответствующее постановление 7 ноября подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Напомним, пилотные проекты по созданию экотехнопарков до 2024 года будут реализованы во всех восьми федеральных округах, и каждый получит госсподдержку. Всего из федерального бюджета на эти цели выделено 9,4 млрд рублей.

Так, экотехнопарки появятся в Нижегородской (ПФО), Ленинградской (Северо-западный ФО), Московской (Центральный ФО), Новосибирской (Сибирский ФО) и Челябинской (Уральский ФО) областях, а также в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях (Южный, Дальневосточный и Северо-Кавказский ФО соответственно).

Совместно с Российским экологическим оператором была определена площадка для реализации проекта в Нижегородской области - на территории промзоны завода "Заря" в Дзержинске. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие РЭО.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, при поддержке РЭО на площадке будет создана необходимая инфраструктура мусороперерабатывающего завода и предприятиями по производству продукции из вторсырья, где будут применяться новейшие экологические технологии.

"Кроме того, будут создаваться рабочие места, появятся большие возможности для роста профильных специалистов. Для успешного развития в этом направлении у нас есть научная, кадровая, промышленная база. Благодарю правительство России, компанию "Российский экологический оператор" и наших партнёров за доверие", - подчеркнул Глеб Никитин.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров добавил, что реализация проекта позволит приблизится к поставленным целям нацпроекта "Экология": к 2030 году снизить вдвое объём отходов, отправляемых на полигоны, а саму сортировку отходов довести до 100%.

Все проектно-изыскательские работы с получением заключений госэкспертиз планируется завершить до 1 марта 2023 года, после чего стартует строительство. Сдать объект в эксплуатацию планируется уже в 2024 году.

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Теги:
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