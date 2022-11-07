Отремонтированный ФАП открылся в деревне Высокая Чкаловского городского округа Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Фельдшерско-акушерский пункт открылся после ремонта в деревне Высокая Чкаловского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

На ремонт объекта было направлено почти 3,2 млн рублей. Данный ФАП обслуживает порядка 500 человек из 25 населенных пунктов Чкаловского района.

Подрядчик во время ремонта заменил инженерные сети, установил новую мебель и оборудование.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что возрождение фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях и селах является крайне важной задачей для системы здравоохранения.

"ФАП – это своего рода скорая помощь на периферии района. Медицинский работник может оказать как профессиональную помощь, так и любую другую необходимую поддержку, особенно пожилым людям. Большую роль в этом играют знания и опыт врача", – сказал он.

Ранее сообщалось, что три ФАПа построили в Нижегородской области в октябре.