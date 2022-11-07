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Общество

Внеочередное заседание антитеррористической комиссии прошло в Нижегородской области

08 ноября 2022 17:54  [94] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Внеочередное заседание антитеррористической комиссии прошло в Нижегородской области под руководством губернатора Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие руководители силовых ведомств, областной прокуратуры, федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области.

На встрече особое внимание было уделено дополнительным мерам по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов образования и профилактике вовлечения молодежи в деструктивные сообщества.

Как отметил Глеб Никитин, Национальный антитеррористический комитет положительно опыт работу региону по противодействию террористическим угрозам, но профилактическая работы должна постоянно совершенствоваться.

Также принято решение усилить индивидуальную профилактическую работу с подростками из групп риска и защиту образовательных учреждений.

Кроме того, выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности метро Нижнего Новгорода.

Напомним, в Нижегородской области с 19 октября действует уровень базовой готовности.

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Теги:
Безопасность Правительство Нижегородской области
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