Объем ремонта дорог в Починковском районе в 2022 году вырос почти в 7 раз

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Объем ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Починковском районе в 2022 году вырос почти в 7 раз. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в 2022 году в районе было отремонтировано около 25 км, что почти в 6,8 раз больше, чем в 2021 году. Увеличился и объем финансирования – примерно с 25 млн до 217,2 млн рублей.
Как рассказал директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин, комиссия приняла последний отремонтированный в районе участок дороги Ужовка – Большое Болдино – Салганы протяженностью около 2,5 километра.
Таким образом, дорожная компания в Починковском районе в этом году завершена.
Ранее сообщалось, что объем ремонта дорог в Воскресенском районе в 2023-2024 годах будет увеличен.
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