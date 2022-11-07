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Общество

Объем ремонта дорог в Починковском районе в 2022 году вырос почти в 7 раз

08 ноября 2022 18:17  [59] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Объем ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Починковском районе в 2022 году вырос почти в 7 раз. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в 2022 году в районе было отремонтировано около 25 км, что почти в 6,8 раз больше, чем в 2021 году. Увеличился и объем финансирования  – примерно с 25 млн до 217,2 млн рублей.

Как рассказал директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин, комиссия приняла последний отремонтированный в районе участок дороги Ужовка – Большое Болдино – Салганы протяженностью около 2,5 километра.

Таким образом, дорожная компания в Починковском районе в этом году завершена.

Ранее сообщалось, что объем ремонта дорог в Воскресенском районе в 2023-2024 годах будет увеличен.

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Теги:
Дороги Починковский район
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