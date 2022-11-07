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Общество

Дома в четырёх районах Нижнего Новгорода временно отключены от систем ЖКХ 9 ноября

09 ноября 2022 09:33  [73] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 9 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

Согласно информации, в Ленинском районе в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пл. Комсомольская,10/3, будет ненадолго отключена горячая вода. Работы на системах будут вестись с 9:00 до 11:00.

Помимо этого, по информации Россетей, с 10:00 до 16:00 планируется отключение электроэнергии по нескольким адресам. В частности, на ул. Гончарова в домах №16-24, на ул. Сухопутной 9 и на ул. Усиевича в домах № 5, 6, 7, 8,10/1.

В Канавинском районе запланировано отключение центрального отопления. Оно коснётся жильцов одной девятиэтажки на Мещерском бульваре, 2. Тепла в доме не будет с 9:00 до 14:00.

Ещё с 9:00 до 17:00 в районе будет отключено электричество по адресам: ул.Алеши Пешкова, 30-59; ул.Литвинова 50/39; ул. Приокская, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 21/59, 39/50; ул. Прокофьева ул; 22, 24, 26; ул. Советская, 20, 22.

Как сообщили в администрации Нижегородского района, в связи с профилактическими работами будет отключено теплоснабжение нескольких зданий на Верхне-Волжской набережной - №14, 15, 17. Ориентировочное время проведения работ - с 9:00 до 14:00.

Также планируется отключение электроснабжения с 9:00 до 17:00 на нескольких улицах: Большой Печёрской в домах №12в, 14б, 14, 16, 16а, 16в, 18, Минина в домах № 15а, 17, 22; Семашко 5 и 5а. С 9:00 до 12:00 света не будет на Б.Покровской 15 и на Пискунова 3, 5.

Кроме того, по информации Россетей, в Советском районе с 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул. Горбатовская, 2-12, 16; ул. Сурская, 9-24; ул. Сухореченская, 13-24.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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