Нацпроекты — людям
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
09 ноября 2022 11:11  [58] Два этапа продления метрополитена в Нижнем Новгороде прошли госэкспертизу
09 ноября 2022 10:16  [89] Более 217 млн рублей направят на антитеррористическую защиту образовательных организаций Нижнего Новгорода в 2023 году
09 ноября 2022 09:54  [118] Учитель из Нижнего Новгорода стал лауреатом Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы
09 ноября 2022 09:33  [189] Дома в четырёх районах Нижнего Новгорода временно отключены от систем ЖКХ 9 ноября
08 ноября 2022 18:38  [285] Десять территорий комплексно благоустроили в Арзамасе 2022 году
08 ноября 2022 18:17  [275] Объем ремонта дорог в Починковском районе в 2022 году вырос почти в 7 раз
08 ноября 2022 18:05  [484] Новый проект реставрации ДК имени Ленина будет разработан в Нижнем Новгороде
08 ноября 2022 17:54  [341] Внеочередное заседание антитеррористической комиссии прошло в Нижегородской области
08 ноября 2022 17:46  [275] Второй детсад построен в ЖК "Анкудиновский парк"
08 ноября 2022 17:40  [291] Два нижегородских проекта по повышению финграмотности рекомендованы к тиражированию в других регионах РФ
Общество

Учитель из Нижнего Новгорода стал лауреатом Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы

09 ноября 2022 09:54  [118] Общество
Татьяна Тараканова

Татьяна Тараканова

Фото: администрация Сормовского района

Учитель из Нижнего Новгорода стал лауреатом Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы. Об этом рассказали в администрации Сормовского района.

Согласно информации, финал Всероссийской олимпиады "Мой первый учитель" состоялся в Санкт-Петербурге в РГПУ им. Герцена. Нижний Новгород на конкурсе представляла учитель начальных классов школы №183 Татьяна Тараканова.

Нижегородский педагог по итогам олимпиады стала лауреатом в номинации "Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер".

Кроме того, Татьяне Таракановой вручили специальный приз от автономной некоммерческой просветительской организации в области естествознания и высоких технологий "Школьная Лига".

"Сормовские педагоги – это всегда доброта, чуткость, творческий подход и высокий профессионализм! Поздравляем Татьяну Анатольевну и школу №183 с высокими результатами и желаем новых достижений и побед",- заявили в администрации Сормовского района.

Ранее сообщалось, что учитель истории и обществознания, заместитель директора школы №60 (Нижний Новгород) Анастасия Клевкова встретилась с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в ходе II Всероссийского форума классных руководителей в Москве.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Олимпиада Учитель
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph