Учитель из Нижнего Новгорода стал лауреатом Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы Общество

Татьяна Тараканова Фото: администрация Сормовского района

Учитель из Нижнего Новгорода стал лауреатом Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы. Об этом рассказали в администрации Сормовского района.



Согласно информации, финал Всероссийской олимпиады "Мой первый учитель" состоялся в Санкт-Петербурге в РГПУ им. Герцена. Нижний Новгород на конкурсе представляла учитель начальных классов школы №183 Татьяна Тараканова.

Нижегородский педагог по итогам олимпиады стала лауреатом в номинации "Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер".

Кроме того, Татьяне Таракановой вручили специальный приз от автономной некоммерческой просветительской организации в области естествознания и высоких технологий "Школьная Лига".

"Сормовские педагоги – это всегда доброта, чуткость, творческий подход и высокий профессионализм! Поздравляем Татьяну Анатольевну и школу №183 с высокими результатами и желаем новых достижений и побед",- заявили в администрации Сормовского района.

Ранее сообщалось, что учитель истории и обществознания, заместитель директора школы №60 (Нижний Новгород) Анастасия Клевкова встретилась с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в ходе II Всероссийского форума классных руководителей в Москве.