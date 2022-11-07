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Глеб Никитин подписал закон о создании вытрезвителей в Нижегородской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, организации, оказывающие помощь лицам в состоянии опьянения, будут создаваться в форме государственных учреждений или как часть уже существующего учреждения.
Законопроект о создании вытрезвителей был одобрен Заксобранием Нижегородской области 27 октября. Сам закон вступил в силу 7 ноября.
Напомним, в 2011 году в рамках реформы правоохранительных органов были закрыты все медицинские вытрезвители. В декабре 2020 года Госдума РФ приняла закон, предоставляющий регионам право открывать такие учреждения.
Ранее сообщалось, что территории с запретом на продажу алкоголя определят в Нижнем Новгороде.
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