Глеб Никитин подписал закон о создании вытрезвителей в Нижегородской области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин подписал закон о создании вытрезвителей в Нижегородской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, организации, оказывающие помощь лицам в состоянии опьянения, будут создаваться в форме государственных учреждений или как часть уже существующего учреждения.

Законопроект о создании вытрезвителей был одобрен Заксобранием Нижегородской области 27 октября. Сам закон вступил в силу 7 ноября.

Напомним, в 2011 году в рамках реформы правоохранительных органов были закрыты все медицинские вытрезвители. В декабре 2020 года Госдума РФ приняла закон, предоставляющий регионам право открывать такие учреждения.

Ранее сообщалось, что территории с запретом на продажу алкоголя определят в Нижнем Новгороде.