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Культура и отдых

Выставка-конкурс детских рисунков откроется в Нижнем Новгороде 11 ноября

09 ноября 2022 13:40  [81] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка-конкурс детских рисунков откроется в Нижнем Новгороде 11 ноября. Об этом сообщили в департаменте образования горадминистрации.

Согласно информации, выставка "Мир глазами детей" откроется в НГХМ/ИСКУССТВО XX ВЕКА на площади Минина и Пожарского, 2/2. Она приурочена к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

В департаменте отметили, что в текущем году участниками школьных выставок стали 7 тысяч детей, а районных - 1 650 человек. На общегородскую выставку было отобрано 192 работ, которые будут представлены до 27 ноября.

Экспозиция будет работать во вторник и среду с 10:00 до 18:00, в четверг – с 12:00 до 20:00, в пятницу, субботу и воскресение с 11:00 до 19:00, понедельник – выходной.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что экспозиция "Завет Петра Великого" открылась в Нижегородском кремле.

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Теги:
Выставка Дети
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