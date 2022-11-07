Экспозиция "Завет Петра Великого" открылась в Нижегородском кремле

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Экспозиция "Завет Петра Великого" открылась в Спасо-Преображенской колокольне Нижегородского кремля. Об этом сообщили в Нижегородской региональной историко-культурной общественной организации "Петровский союз".
Согласно информации, выставка приурочена к 350-летию со дня рождения императора Петра Великого и 300-летию установления им исторической традиции поклонения памяти гражданина Минина первыми лицами Российского государства.
Выставочные стенды посвящены увековечиванию памяти о подвиге Нижегородского ополчения 1612 года в различные периоды отечественной истории и посещению могилы Козьмы Минина правителями России.
Председатель НРОО "Петровский союз" Сергей Малиновский отметил символичность выбранной для выставки локации, так как Спасо-Преображенская колокольня ведет свое начало от Кафедрального Спасо-Преображенского собора, в котором, по преданию, император Петр Великий в 1722 году посетил могилу Козьмы Минина.
Выставка открыта для посещения ежедневно до конца ноября с 9:00 до 19:00.
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