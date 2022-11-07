Экспозиция "Завет Петра Великого" открылась в Нижегородском кремле Культура и отдых

Фото: Нижегородская региональная историко-культурная общественная организация "Петровский союз"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Экспозиция "Завет Петра Великого" открылась в Спасо-Преображенской колокольне Нижегородского кремля. Об этом сообщили в Нижегородской региональной историко-культурной общественной организации "Петровский союз".

Согласно информации, выставка приурочена к 350-летию со дня рождения императора Петра Великого и 300-летию установления им исторической традиции поклонения памяти гражданина Минина первыми лицами Российского государства.

Выставочные стенды посвящены увековечиванию памяти о подвиге Нижегородского ополчения 1612 года в различные периоды отечественной истории и посещению могилы Козьмы Минина правителями России.

Председатель НРОО "Петровский союз" Сергей Малиновский отметил символичность выбранной для выставки локации, так как Спасо-Преображенская колокольня ведет свое начало от Кафедрального Спасо-Преображенского собора, в котором, по преданию, император Петр Великий в 1722 году посетил могилу Козьмы Минина.

Выставка открыта для посещения ежедневно до конца ноября с 9:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что НГХМ приглашает нижегородцев на выставку фотографий Леонида Гройсмана.