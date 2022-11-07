Нижегородские наставники смогут принять участие в федеральном конкурсе "Битва наставников" Общество

НИА "Нижний Новгород"

Проект Росмолодежь.Бизнес объявил о старте всероссийского конкурса "Битва наставников". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

К участию в конкурсе приглашаются нижегородские представители бизнеса и сферы образования, обладающие реальным опытом наставнической и проектной деятельности. Участникам должны пройти два отборочных этапа, а финалистов ждёт презентация проекта из собственной практики наставничества перед экспертным жюри.

Конкурсантам предстоит выбрать лигу — "Бизнес" или "Образование" - и попробовать свои силы в одной из восьми номинаций: "Наставник молодых предпринимателей (классический бизнес)", "Наставник молодых креативных предпринимателей", "Наставник молодых социальных предпринимателей", "Наставник молодых технологических предпринимателей", "Наставник школьников", "Наставник студентов СПО", "Наставник студентов ВО", "Наставник молодёжи с идеями".

Заявки на участие в конкурсе "Битва наставников" принимаются на официальном сайте мероприятия www.bitva-nastavnikov.ru в период с 7 ноября по 12 ноября 2022 года.

Конкурс позволит сформировать первое в России профессиональное сообщество наставников и стимулировать развитие бизнес-инициатив молодых предпринимателей.

"Наставничество — это долгосрочная инвестиция, эффективность которой доказана тысячами историй успеха. Чтобы этот институт заработал на полную мощность, мы поможем сформировать его системную основу и вернём в центр внимания. Уже сейчас мы ожидаем участия нескольких сотен наставников. Для оценки их компетенций к нам присоединятся известные представители бизнеса. Если и создавать новое сообщество наставников в стране, то делать это основательно. Символично, что запуск проекта проходит в преддверии 2023 года, который указом главы государства объявлен Годом педагога и наставника", - отметил руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером по количеству проектов-победителей грантового конкурса Росмолодёжи.