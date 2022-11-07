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Новые вагоны появятся в составе нижегородских туристических поездов с 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, вагоны, произведенные в Твери, оборудованы кондиционерами, экологически чистыми туалетами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением.
Кроме того, пассажирские кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.
Напомним, 20 ноября в 9:20 из Нижнего Новгорода в Семенов отправится туристический ретропаровоз с подвижным составом нового типа.
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