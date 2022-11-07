Нацпроекты — людям
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Конкурс на пост главы Нижегородского района
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2022 15:08  [77] Юрий Станкевич пообщался с нижегородскими студентами - будущими управленцами
08 ноября 2022 14:36  [136] Туристический ретропаровоз отправится из Нижнего Новгорода в Семенов 20 ноября
08 ноября 2022 14:27  [107] "Дубовая аллея" в Советском районе открылась после благоустройства
08 ноября 2022 14:09  [100] Общественный транспорт Дзержинска начнет отображаться в навигационной системе на текущей неделе
08 ноября 2022 13:45  [110] "Ласточка" перевезла 44 тысячи пассажиров между Нижним Новгородом и Москвой в ноябрьские праздники
08 ноября 2022 13:22  [213] Ученые ННГУ создали новый способ диагностики постковидного синдрома
08 ноября 2022 12:58  [112] Почти 50 нижегородских школьников получили именные стипендии по итогам фестиваля "Новые имена"
08 ноября 2022 12:37  [117] Уже более 25 грузов с помощью отправлено мобилизованным нижегородцам
08 ноября 2022 11:51  [175] Почти 100 кг недоброкачественной мясной продукции изъято из продажи в Нижегородской области в 2022 году
08 ноября 2022 11:26  [200] Специалисты "Поездов здоровья" в Нижегородской области в 2022 году провели более 35 тысяч обследований
Общество

Туристический ретропаровоз отправится из Нижнего Новгорода в Семенов 20 ноября

08 ноября 2022 14:36  [136] Общество
Фото: правительство Нижегородской области

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Туристы и жители Нижегородской области совершат путешествие в столицу Хохломы город Семенов 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специальную программу разработали в областном минтуризма и промыслов.

В Семенове для пассажиров пройдет экскурсия по фабрике "Хохломская роспись", а также мастер-класс по росписи матрешки.

Также участники турпоездки посетят музейный центр "Золотая хохлома", побывают в Доме Семена-ложкаря, ознакомятся с другими достопримечательностями города.

"Новая экскурсионная программа в Семенов – это однодневное комфортабельное железнодорожное путешествие. Нижегородская область славится своей историей, культурой и бережным отношением к народным промыслам, среди которых особое значение имеет хохломская роспись. Очень важно, чтобы юные путешественники имели возможность ознакомиться с нашим наследием в таком интерактивном формате", - подчеркнул министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Ранее были запущены туристические поезда на фабрику мороженого на Бор, на родину Морозко в Варнавино, в Простоквашино, Дзержинск, Моховые горы, Сартаково. Подробнее о поездке в Семенов можно узнать на сайте:https://visitnizhny.ru/blogs/ekskursiya-na-retro-poezde-v-semenov. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Семенов Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph