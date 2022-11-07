Туристический ретропаровоз отправится из Нижнего Новгорода в Семенов 20 ноября Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Туристы и жители Нижегородской области совершат путешествие в столицу Хохломы город Семенов 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специальную программу разработали в областном минтуризма и промыслов.

В Семенове для пассажиров пройдет экскурсия по фабрике "Хохломская роспись", а также мастер-класс по росписи матрешки.

Также участники турпоездки посетят музейный центр "Золотая хохлома", побывают в Доме Семена-ложкаря, ознакомятся с другими достопримечательностями города.

"Новая экскурсионная программа в Семенов – это однодневное комфортабельное железнодорожное путешествие. Нижегородская область славится своей историей, культурой и бережным отношением к народным промыслам, среди которых особое значение имеет хохломская роспись. Очень важно, чтобы юные путешественники имели возможность ознакомиться с нашим наследием в таком интерактивном формате", - подчеркнул министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Ранее были запущены туристические поезда на фабрику мороженого на Бор, на родину Морозко в Варнавино, в Простоквашино, Дзержинск, Моховые горы, Сартаково. Подробнее о поездке в Семенов можно узнать на сайте:https://visitnizhny.ru/blogs/ekskursiya-na-retro-poezde-v-semenov.