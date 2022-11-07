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Экономика

Депутаты нижегородского Заксобрания на совместном заседании комитетов обсудили проект бюджета на 2023 год

09 ноября 2022 15:24  [92] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Совместное обсуждение проекта бюджета Нижегородской области на 2023 год состоялось в региональном парламенте. Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, депутаты восьми комитетов заслушали доклад министра финансов Нижегородской области Ольги Сулимы по данному вопросу.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что формирование бюджета региона проходит в непростых условиях, однако доходную часть сформировали выше уровня текущего года. По словам губернатора, это позволит обеспечить все социальные выплаты.

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрены расходы в объеме почти 6 млрд рублей на все учреждения соцсферы.

В ходе обсуждения проекта бюджета депутаты задавали вопросы и высказывали рекомендации правительству области.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин по итогам совместного заседания комитетов отметил, что уже подготовлено заключение с рекомендациями для правительства региона. Спикер нижегородского Заксобрания добавил, что все вопросы, замечания и предложения по совершенствованию главного финансового документа региона будут направлены в комитет по бюджету и налогам для обобщения.

Областной бюджет на 2023 год сформирован с дефицитом 16 млрд 791 млн рублей. На 2024 год – с дефицитом в сумме 1 млрд 236 млн рублей, на 2025 год – с профицитом 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что налоговые и неналоговые доходы бюджета Нижегородской области за 10 месяцев выросли почти на 20%. Ранее состоялось "нулевое чтение" бюджета Нижегородской области на 2023 год.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание
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