Нацпроекты — людям
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
09 ноября 2022 16:13  [37] Программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года
09 ноября 2022 16:07  [57] Лыкову Дамбу около театральной лестницы планируется благоустроить в ноябре
09 ноября 2022 15:47  [94] Общая готовность проблемного ЖК "Гелиос" в Нижнем Новгороде составляет 37%
09 ноября 2022 15:20  [97] Новые вагоны появятся в составе нижегородских туристических поездов с 20 ноября
09 ноября 2022 14:50  [104] Курс по начальной военной подготовке появится в школах Нижегородской области
09 ноября 2022 14:32  [107] Нижегородские наставники смогут принять участие в федеральном конкурсе "Битва наставников"
09 ноября 2022 14:18  [114] Метро Нижнего Новгорода оборудуют системой распознавания лиц
09 ноября 2022 14:03  [110] Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах планируют сдать 14 ноября после вердикта комиссии
09 ноября 2022 13:16  [120] "Единая Россия" открыла в Нижегородской области курсы для волонтеров по оказанию первой медицинской помощи и уходу за пациентами
09 ноября 2022 13:12  [183] Расширение дорог на перекрестке улиц Родионова-Бринского завершено в Нижнем Новгороде
Общество

Лыкову Дамбу около театральной лестницы планируется благоустроить в ноябре

09 ноября 2022 16:07  [57] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Лыкову дамбу около Театральной лестницы планируется благоустроить в ноябре. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию Нижегородского района.

Ранее нижегородцы жаловались на затянувшийся ремонт Лыковой Дамбы и закрытый проход Театральной лестницы.

Как сообщили в районной администрации, проход переход перекрыт только частично и по лестнице можно пройти. Также на улицу Лыковая дамба можно пройти улицы Октябрьская и Добролюбова.

Благоустройство Лыковой Дамбы должно завершиться в текущем месяце.

Напомним, благоустройство Лыковой дамбы началось в конце августа. Работы должны были завершиться в октябре.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph