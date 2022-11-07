Лыкову Дамбу около театральной лестницы планируется благоустроить в ноябре Общество

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Лыкову дамбу около Театральной лестницы планируется благоустроить в ноябре. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию Нижегородского района.

Ранее нижегородцы жаловались на затянувшийся ремонт Лыковой Дамбы и закрытый проход Театральной лестницы.

Как сообщили в районной администрации, проход переход перекрыт только частично и по лестнице можно пройти. Также на улицу Лыковая дамба можно пройти улицы Октябрьская и Добролюбова.

Благоустройство Лыковой Дамбы должно завершиться в текущем месяце.

Напомним, благоустройство Лыковой дамбы началось в конце августа. Работы должны были завершиться в октябре.