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Лыкову дамбу около Театральной лестницы планируется благоустроить в ноябре. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию Нижегородского района.
Ранее нижегородцы жаловались на затянувшийся ремонт Лыковой Дамбы и закрытый проход Театральной лестницы.
Как сообщили в районной администрации, проход переход перекрыт только частично и по лестнице можно пройти. Также на улицу Лыковая дамба можно пройти улицы Октябрьская и Добролюбова.
Благоустройство Лыковой Дамбы должно завершиться в текущем месяце.
Напомним, благоустройство Лыковой дамбы началось в конце августа. Работы должны были завершиться в октябре.
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