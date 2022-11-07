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Экономика

ЛУКОЙЛ запустил комплекс переработки нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ

09 ноября 2022 16:04  [60] Экономика
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

ПАО "ЛУКОЙЛ" реализовало проект строительства Комплекса переработки нефтяных остатков мощностью 2,1 млн тонн по сырью в год на  нефтеперерабатывающем заводе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ"). 

В состав Комплекса входят установки замедленного коксования, гидроочистки дизельного топлива и бензина, газофракционирования, производства водорода и серы, а также инфраструктурные объекты. 

Реализация проекта позволит увеличить мощность производства дизельного топлива экологического класса Евро-5 на 1,1 млн тонн в год, сократить долю мазута в корзине продукции, а также создать в регионе более 200 высокотехнологичных рабочих мест. 

Строительство комплекса началось в 2018 году. На площадке общей площадью 430 тыс. м2 ежедневно было задействовано до 7 тыс. человек. 

Справка
ПАО "ЛУКОЙЛ" — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Обладая полным производственным циклом, Компания полностью контролирует всю производственную цепочку – от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. Более 110 тысяч человек объединяют свои усилия и талант, чтобы обеспечить Компании передовые позиции на рынке. 

 

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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