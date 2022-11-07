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Общество

Депутаты Госдумы предложили принять закон о "честных распродажах"

09 ноября 2022 16:44  [94] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили правительству РФ рассмотреть законопроект, который обяжет продавцов проводить честные распродажи и информировать покупателей о динамике цены на товар за три месяца до объявления скидки.

Об инициативе депутатов телеканалу "360" рассказал председатель Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что практика информирования о динамике цены необходима для того, чтобы продавцы не вводили потребителей в заблуждение. Часто во время распродаж сначала завышается цена, а потом устанавливается якобы новая со скидкой. По факту покупатель приобретает товар практически по той же цене, что и до "распродажи".

"Чтобы такого не было, используется метод информирования за предыдущие три месяца, когда на этикетке указывается цена, которая была была три месяца назад. И если она менялась в течение этого периода, это отражается на этикетке", — подчеркнул Нилов.

Согласно информации, данная мера позволит покупателям отслеживать реальную динамику цен и скидок.

Депутат также пояснил, что инструмент распродаж побуждает людей делать покупки, поэтому важно отрегулировать этот вопрос, чтобы потребителей не вводили в заблуждение.

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Теги:
Госдума Товары и услуги Торговля
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