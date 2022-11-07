Автомобиль сгорел на трассе около Арзамаса 9 ноября Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль загорелся днем 9 ноября в Арзамасском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС Нижегородской области, инцидент произошел на 102 км трассы "Нижний Новгород - Саратов" в 14.21.

Общая площадь возгорания составила 3 кв. метра, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы одна единица техники и 4 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что грузовая "Газель" сгорела на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.