Нацпроекты — людям
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
09 ноября 2022 18:48  [66] Прием заявок на детский творческий конкурс "Горьковская игрушка" завершится 15 ноября
09 ноября 2022 18:32  [81] Предложения по итогам публичных слушаний по внесению изменений в устав Нижнего Новгорода направят в спецкомиссию
09 ноября 2022 18:21  [85] Туристические маршруты для молодежи появятся в Нижегородской области
09 ноября 2022 18:12  [116] Пять ОКН в Нижегородской области капитально отремонтируют до конца года
09 ноября 2022 17:54  [98] Судебные приставы проведут прием по защите прав мобилизованных граждан 10 ноября
09 ноября 2022 17:24  [123] Глеб Никитин вручил ключи первым жильцам нового общежития для нижегородских сотрудников МВД и передал полиции новые машины
09 ноября 2022 16:48  [127] Директора нижегородских учебных заведений при поддержке ОМК поделились опытом в подходах к профориентации
09 ноября 2022 16:44  [111] Депутаты Госдумы предложили принять закон о "честных распродажах"
09 ноября 2022 16:37  [117] Специалисты "Нижновэнерго" проводят тематические приемы граждан в общественной приемной "Единой России"
09 ноября 2022 16:13  [112] Программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года
Общество

Пять ОКН в Нижегородской области капитально отремонтируют до конца года

09 ноября 2022 18:12  [116] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пять объектов культурного наследия в Нижегородской области капитально отремонтируют до конца года. Об этом сообщили в региональном Фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

Согласно информации, для ремонта из областного бюджета выделяется субсидия.

Так, в Арзамасе на ремонт фасадов и крыш в двух домах на улице Карла Маркса выделено 20,3 млн рублей. Работы выполняет ООО "Фрегат". Компания уже выполняла работы по сохранению ОКН при подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгорода крыши капитально отремонтируют в трех многоквартирных домах. Ремонт был запланирован на более поздний срок, но процесс был ускорен самими жителями, которые регулярно жаловались на протечки кровли. Работы также проведет ООО "Фрегат".

Отремонтированы будут следующие дома:

- ул. Пожарского, 16 ("Дом причта Спасо-Преображенского собора", 1842-1845 гг.). Стоимость работ 5,93 млн рублей;

- ул. Рождественская, 8а ("Доходный дом (бывшая соляная контора)". Ремонт оценивается в 4,8 млн рублей;

- ул. Ильинская, 50 ("Усадьба", XIX в.). Здесь работы проведут за 8,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новый проект реставрации ДК имени Ленина будет разработан в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
капремонт ОКН
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph