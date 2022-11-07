Пять ОКН в Нижегородской области капитально отремонтируют до конца года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пять объектов культурного наследия в Нижегородской области капитально отремонтируют до конца года. Об этом сообщили в региональном Фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

Согласно информации, для ремонта из областного бюджета выделяется субсидия.

Так, в Арзамасе на ремонт фасадов и крыш в двух домах на улице Карла Маркса выделено 20,3 млн рублей. Работы выполняет ООО "Фрегат". Компания уже выполняла работы по сохранению ОКН при подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгорода крыши капитально отремонтируют в трех многоквартирных домах. Ремонт был запланирован на более поздний срок, но процесс был ускорен самими жителями, которые регулярно жаловались на протечки кровли. Работы также проведет ООО "Фрегат".

Отремонтированы будут следующие дома:

- ул. Пожарского, 16 ("Дом причта Спасо-Преображенского собора", 1842-1845 гг.). Стоимость работ 5,93 млн рублей;

- ул. Рождественская, 8а ("Доходный дом (бывшая соляная контора)". Ремонт оценивается в 4,8 млн рублей;

- ул. Ильинская, 50 ("Усадьба", XIX в.). Здесь работы проведут за 8,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новый проект реставрации ДК имени Ленина будет разработан в Нижнем Новгороде.