Более 2 тысяч лифтов заменили в жилых домах Нижегородской области с 2015 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 2 тысяч лифтов заменили в жилых домах Нижегородской области с 2015 года. Об этом сообщили в региональном Фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

Согласно информации, за это время на замену 2 202 лифтов было выделено 3,96 млрд рублей.

В этом же году на эти цели направлено 810,6 млн рублей, на которые будет заменен 221 лифт в 72 домах.

В Нижнем Новгороде подрядчик ООО "Стартен" заменяет 156 лифтов. Больше всего лифтов меняют в Канавинском (37 лифтов в 8 многоквартирных домах), Нижегородском (36 лифтов в 12 домах) и Приокском (36 лифтов в 12 домах) районах.

Также замена проходит в домах Сарова и Кстова. В Нижнем Новгороде новые подъемники уже установлены в домах на ул. Куйбышева и ул. Октябрьской Революции.

В Фонде капремонта отметили, что процесс замены лифта по условиям договора не должен превышать 120 дней. Подрядчик должен подготовить проектное решение, поставить новое оборудование, демонтировать старые лифты и установить новые. Кроме того, все лифты должны пройти техническое освидетельствование.

Ранее сообщалось, что почти 1,2 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году.