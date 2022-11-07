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Культура и отдых

Выставки Екатеринбургского музея изобразительных искусств пройдут в НГХМ в 2023 году

10 ноября 2022 16:57  [291] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Калашников

Нижегородский художественный музей и Екатеринбургский музей изобразительных искусств подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках соглашения в НГХМ пройдет 3 крупных выставки, организованных ЕМИИ. Они будут посвящены живописи и графике русского авангарда 1910- 1920-х годов, а также произведениям наивного искусство и работам уральского художника Миши Брусиловского.

Как отметил гендиректор НГХМ Роман Жукарин, музеи сотрудничают уже давно. Так, сейчас в культурном центре "Пакгаузы" реализуется проект "Меццо-тинто: полутона и интонации", представляющий современные гравюры в "черной манере" из собрания ЕМИИ.

В Екатеринбурге будут представлены работы русских художников-импрессионистов и образцы западноевропейского искусства XVI – начала ХХ века из архивов НГХМ.

По словам директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никиты Корытина, сотрудничество музеев показывает не только богатство коллекций, но и зрелость их команд и готовность к сложным вызовам

Ранее сообщалось, что выставка гравюр XIX века "Прогулка по Риму" открылась в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Выставка Музеи НГХМ
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