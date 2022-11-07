Выставка гравюр XIX века "Прогулка по Риму" открылась в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка гравюр XIX века "Прогулка по Риму" открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Минкульте Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородцы до 18 декабря в НГХМ|Зарубежное искусство (Верхне-Волжская наб., 3) могут посетить выставку с гравюрами итальянского художника и гравера Доменико Амичи (1808–1880), на которых изображены достопримечательности и улицы Рима XIX века.

Доменико Амичи создавал работы как по своим эскизам, так и по картинам немецкого живописца Карла Вернера. Эти гравюры предназначались для широкого распространения: прежде всего для продажи гостям древнего города.

В конце выставки посетители могут сравнить образы Доменико Амичи с современными фотографиями и узнать, как изменился Рим с XIX века до наших дней.

Ранее сообщалось, что выставка-конкурс детских рисунков откроется в Нижнем Новгороде 11 ноября.