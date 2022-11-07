Завод "Красное Сормово" спустил на воду девятый сухогруз проекта RSD59 Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Завод "Красное Сормово" спустил на воду девятый сухогруз проекта RSD59. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в церемонии приняли участие замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что одной из приоритетных отраслей для Нижегородской области является судостроение, которое представлено в регионе 20 компаниями, в которых трудится более 9 тысяч человек.

Также Глеб Никитин добавил, что благодаря нацпроекту "Производительность труда" "Красное Сормово" сократило срок строительства сухогрузов проекта RSD59 с 9 до 6 месяцев.

После спуска сухогруз будет достраиваться на воде, а затем пройдет ходовые испытания, после чего его передадут заказчику.

Как рассказал гендиректор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин, всего в России построено более 60 сухогрузных теплоходов проекта RSD59, из них почти половина – в Нижнем Новгороде.

"Крестной матерью" судна стала представитель лизингополучателя Ольга Петрякова.

Напомним, что "Красное Сормово" выиграло конкурс на строительство 11 сухогрузных теплоходов в июне 2021 года. Закладка первого судна состоялась уже в августе. Согласно условиям договора, все суда должны быть переданы заказчику в 2022 году.

Ранее сообщалось, что первый краболов-процессор спущен на воду в Навашине.