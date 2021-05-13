"Красное Сормово" построит еще 11 сухогрузов RSD59 для ГТЛК Бизнес

Фото: Instagram Михаила Першина

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) получил заказ на строительство еще 11 сухогрузов проекта RSD59 для "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). Об этом генеральный директор завода Михаил Першин сообщил в своем аккаунте сети Instagram.

По информации руководителя завода, данный заказ обеспечит полную загрузку предприятия.

Завершить контракт и передать сухогрузы заказчику по условиям контракта предполагается в 2022 году.

Напомним, что между "Красным Сормово" и ГТЛК действовал опционный контракт на заключение договоров по строительству 20 единиц данных сухогрузов. Контракт предполагал заключение отдельных соглашений в отношении каждого судна.

Серию из первых девяти судов в рамках опциона нижегородская судоверфь строит в настоящее время. Соглашение заключено в декабре 2019 года.

Теперь "Красное Сормово" получило заказ на оставшиеся 11 сухогрузов, но право на строительство было выставлено на конкурс, в котором нижегородская судоверфь стала победителем. Итоги конкурса подвели сегодня.