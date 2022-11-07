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Общество

Двух нижегородских преподавателей детских школ искусств наградили званием "Заслуженный работник культуры РФ"

10 ноября 2022 18:28  [493] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Двух нижегородских преподавателей детских школ искусств наградили званием "Заслуженный работник культуры РФ". Об этом сообщили в Минкульте Нижегородской области.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, званием удостоены преподаватель нижегородской детской школы искусств "Созвездие" Даниил Верещагин и хормейстер Абрамовского культурно-досугового комплекса (Арзамасский район) Иван Шечков.

Как рассказал в министерстве культуры региона, Даниил Верещагин создал уникальную экспериментальную программу обучения детей современной хореографии. Иван Шечков, который более 20 лет руководит двумя вокальными ансамблями Абрамовского культурно-досугового комплекса, внес большой личный вклад в сохранение и продвижение лучших традиций народной песенной культуры в регионе.

Ранее сообщалось, что девять нижегородцев отмечены благодарностями и грамотами президента России.

Также напомним, что Владимир Путин в сентябре подписал указ о награждении пятерых нижегородцев государственными наградами.

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Теги:
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