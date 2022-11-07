Трое малолетних детей пострадали в ДТП под Дзержинском Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Вечером 10 ноября на 372 км трассы М-7 "Волга" недалеко от Дзержинска случилось ДТП, в котором пострадали пять человек, трое из них - дети. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, 27-летний водитель Lada Largus не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-320202.

Как уточнили в ГИБДД, в результате ДТП в больницу попали пять человек. Так, 36-летний водитель "ГАЗели" отделался ушибом колена и после осмотра медиками в больнице был отпущен.

Четверо пассажиров Lada Largus получили сотрясения головного мозга и были госпитализированы. Среди них - 26 летняя женщина и трое детишек - 7-летний мальчик и две девочки - годовалая и четырёхлетняя.

В ГИБДД добавили, что все дети находились на заднем сидении автомобиля в детских автокреслах и были пристёгнуты ремнями безопасности.

Напомним, в ночь на 10 ноября около Нижегородского кремля перевернулась машина, в которой находилось 7 человек. Водитель был пьян, а пострадавшие отделались ушибами.