Личные страницы в трех социальных сетях ведут 90% глав МСУ Нижегородской области Политика

Страница главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева во Вконтакте

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области по данным на ноябрь 2022 года все главы МСУ ведут личные страницы в социальных сетях. Об этом сообщил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

По его словам, в настоящее время 90% глав МСУ имеют страницы в трех соцсетях: "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Телеграм". При этом почти половина аккаунтов имеют более 1000 подписчиков.

"Среди крупнейших – страницы главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, с совокупным количеством подписчиков более 14 тысяч. Глава второго по величине города в регионе, Дзержинска, Иван Носков имеет чуть более 12 тысяч подписчиков в трех соцсетях.

Несомненно, подал пример и задал направление работы глава региона Глеб Никитин, когда завел свою страницу в 2019 году. С тех пор открытость чиновников стала целенаправленной политикой правительства региона. ЦУР специально для этого разработал курс "Человекоцентричность", который в том числе включает консультации по ведению личной страницы в соцсетях. Также мы оказываем помощь в организации регулярных прямых эфиров с главами МСУ", - рассказал Алексей Ушаков.

По данным АНО "Диалог", в ноябре 2022 года более 2 тысяч глав российских городов и муниципальных районов ведут личные аккаунты. В статистику попадают главы, которые присутствуют минимум в двух социальных сетях. Это 84% глав территорий (2011 из 2384 глав). В декабре 2021 года эта доля составляла только 14%. Таким образом, 70% глав городов и районов в текущем году стали вести личные соцсети.

"Такой взрывной рост связан в первую очередь с губернаторами. Сегодня 86 из 89 глав субъектов РФ ведут личные страницы в соцсетях. В этой ситуации главе города или района уже сложно сказать, что он считает соцсети не важными или не может выделить на них время, — комментирует заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Андрей Цепелев. — Во многих регионах аккаунт губернатора — самое влиятельное медиа о работе власти и одновременно главная общественная приемная. Соцсети стали маркером открытости и обязательным элементом личного бренда политика. В общем, сама жизнь подталкивает региональных руководителей вести соцсети".

Некоторые губернаторы публично ставят задачу мэрам вести страницы — так, губернатор Томской области Владимир Мазур обязал глав районов создать каналы в Telegram, а губернатор Кировской области Александр Соколов лично звонил главам, чтобы они создали аккаунты в соцсетях. В 40 регионах прошли закрытые семинары для политиков по ведению аккаунтов и позиционированию в сети. В ряде субъектов есть рейтинги мэров по качеству соцсетей, их составляют ЦУР (филиалы АНО "Диалог Регионы") вместе с департаментом информполитики администрации. В рейтингах учитываются аккаунты во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram.

На закрытой образовательной платформе "Диалога" есть даже курс "Политики новой волны". Лекции записывали не только эксперты "Диалога", но и депутат Госдумы Александр Хинштейн, мэр Вологды Сергей Воропанов, глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов, а также политологи и политтехнологи, например, глава регионального департамента ЭИСИ Дарья Кислицына и исполнительный директор агентства "Минченко Консалтинг" Евгения Стулова.

На аккаунты всех глав городов и районов подписаны 6,5 млн человек. Большинство из них, 4 млн, приходятся на "ВКонтакте", — это главная соцсеть в стране и самая популярная среди политиков. В среднем на страницу главы района подписаны 3 тысячи жителей, но есть и владельцы крупных аккаунтов. Так, у мэра Череповца Вадима Германова 50 тысяч подписчиков при населении 312 тысяч жителей.