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Общество

Финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для студентов ссузов пройдёт в Нижнем Новгороде

11 ноября 2022 11:32  [206] Общество

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для студентов учреждений среднего профессионального образования пройдёт в Нижнем Новгороде с 13 по 18 ноября. Об этом сообщили организаторы.

Так, в течение недели на территории стадиона "Нижний Новгород" будет проходить образовательная программа с конкурсными испытаниями для 600 финалистов. Они будут решать кейсовые задания в командах и защищать из перед экспертами, а также примут участие в образовательной и развлекательной программах.

Все участники финала смогут отправиться в турпоездку "Больше, чем путешествие". А вот 300 победителей получат денежные призы: 150 студентов выпускных курсов получат по 1 млн рублей, 150 студентов не выпускных курсов – по 200 тысяч рублей, которые можно направить на образование, саморазвитие или собственный стартап. Денежные призы получат и педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса.

Напомним, конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках нацпроекта "Образование" силами Росмолодёжи, АНО "Россия – страна возможностей" и Российского движения школьников.

Как рассказали организаторы, в этом году участие в состязаниях приняли более 732 тысяч студентов. По количеству финалистов среди студентов лидируют Москва, Краснодарский край, Нижегородская и Ростовская области. Чаще всего конкурсанты выбирали направления, посвящённые искусству и творчеству, – "Твори!", волонтёрству – "Делай добро!", молодёжному предпринимательству – "Предпринимай!".

Напомним, в число победителей конкурса "Большая перемена" в 2022 году вошли 11 школьников из Нижегородской области. Финал всероссийского конкурса для учеников 5-7 классов состоялся в июле в "Артеке".

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Теги:
Конкурсы Образование Студенты
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