Олег Лавричев: "Нижегородские предприятия будут и дальше работать на укрепление промышленного потенциала региона" Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель совета директоров Нижнего Новгорода, главный советник генерального директора, председатель научно-технического совета АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина", член Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Олег Лавричев прокомментировал итоги отчетно-выборного собрания НАПП. Об этом сообщили в Думе Нижнего Новгорода.

По его мнению, за пять лет работы ассоциации многое было сделано для формирования и реализации промышленной политики региона.

"В течение пяти лет объединение производственников и предпринимателей активно содействовало реализации национальных проектов в Нижегородской области, способствовало кооперации промышленных производств в вопросах роста поставок на экспорт и повышения производительности труда.

Важно отметить консолидацию усилий органов власти всех уровней и предприятий города для принятия решений, направленных на развитие крупного бизнеса, промышленного производства, поддержку предприятий реального сектора. Над этим также работает и совет директоров Нижнего Новгорода, созданный под эгидой НАПП, который активно участвует в решении вопросов предприятий в районах города.

Особенно хочется отметить слаженность и оперативность работы членов Ассоциации в начале текущего года, когда под жесточайшим санкционным давлением своевременно был предпринят ряд мер для развития импортозамещения и налаживания новых кооперационных связей, чтобы не допустить остановки производства на российских предприятиях. Были выработаны и внедрены меры поддержки всех имеющихся технологических цепочек.

Безусловно, много уже сделано, но еще больше нам предстоит сделать. Помимо реализации промышленной политики и лоббирования вопросов реального сектора экономики, предприятиям необходимо брать на себя ответственность за работу в новых условиях, за сохранение рабочих мест, за эффективное хозяйствование, за решение задач по налоговым платежам.

Как отметил сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, промышленность – это «улица с двухсторонним движением». С одной стороны, это меры поддержки, которые уже реализуются органами власти, с другой – социальная ответственность бизнеса. Уверен, что нижегородские предприятия будут и дальше работать на укрепление промышленного потенциала региона, а НАПП поможет им в этом", - сказал Олег Лавричев.