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Бизнес

Объем отгруженной промышленной продукции в Нижегородской области в 2022 году составляет более 1,1 трлн рублей

11 ноября 2022 11:49  [306] Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей подвела промежуточные итоги работы промышленности в этом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, за 9 месяцев текущего года нижегородские предприятия отгрузили продукции на 1,188 триллиона рублей, что на 14% больше аналогичного периода 2021 года. Из этого объема более 90% составляет продукция обрабатывающих производств.

Губернатор подчеркнул, что сейчас идет расчет исключительно на собственные резервы. Так, в Нижегородской области был создан один из первых в стране Центр импорта и импортозамещения. Также финансируются программы субсидирования, региональный фонд развития промышленности был докапитализирован до 1 млрд рублей. Поддержка оказывается и со стороны федерального правительства.

Также Глеб Никитин поблагодарил руководителей предприятий за поддержку мобилизованных нижегородцев и участие в восстановление города Харцызска в ДНР. 

В ходе конференции был одобрен отчет о деятельности НАПП за последние пять лет, а также утверждены кандидатуры директора и председателя совета ассоциации. Председателем совета НАПП единогласно был выбран Валерий Цыбанев, а директором – Александр Аносов.

Председатель Законодательского собрания региона Евгений Люлин отметил, что вместе с НАПП в Нижегородской области были разработаны законы – "О промышленной политике", "О господдержке инвестиционной деятельности", "О поддержке инноваций", "О технопарках" и многие другие. 

Ранее сообщалось, что производство мебели в Нижегородской области увеличилось вдвое в 2022 году.

Также напомним, что субсидии до 400 млн рублей получат нижегородские компании на создание технопарков.

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Теги:
Промышленность
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