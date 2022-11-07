Ремонт кабинетов узкопрофильных специалистов завершился в детской поликлинике №39 Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт кабинетов узкопрофильных специалистов завершился в детской поликлинике №39 Нижнего Новгорода. Работы проводились по нацпроекту "Здравоохранение", сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, отремонтированы кабинеты врачей-специалистов, комната кормления, санитарные зоны и конференц-зал. Уже проведена приемка более 10 помещений на втором этаже здания.

Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что в 2017 году поликлиника №39 заняла первое место в рейтинге детских поликлиник страны, прошедших независимую оценку качества.

В сентябре в медучреждении на втором этаже были отремонтированы кабинеты участковых педиатров.

Как рассказала главный врач ДГП №39 Инна Кондратьева, весь комплекс работ разбит на этапы в течение нескольких лет, что позволит провести глобальную модернизацию поликлиники.

Ранее сообщалось, что на ремонт поликлиники №39 выделено 25 млн рублей.

Также напомним, что более 200 нижегородских медучреждений капитально отремонтируют в 2022 году.