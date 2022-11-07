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Ремонт кабинетов узкопрофильных специалистов завершился в детской поликлинике №39 Нижнего Новгорода. Работы проводились по нацпроекту "Здравоохранение", сообщили в Минздраве Нижегородской области.
Согласно информации, отремонтированы кабинеты врачей-специалистов, комната кормления, санитарные зоны и конференц-зал. Уже проведена приемка более 10 помещений на втором этаже здания.
Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что в 2017 году поликлиника №39 заняла первое место в рейтинге детских поликлиник страны, прошедших независимую оценку качества.
В сентябре в медучреждении на втором этаже были отремонтированы кабинеты участковых педиатров.
Как рассказала главный врач ДГП №39 Инна Кондратьева, весь комплекс работ разбит на этапы в течение нескольких лет, что позволит провести глобальную модернизацию поликлиники.
Ранее сообщалось, что на ремонт поликлиники №39 выделено 25 млн рублей.
Также напомним, что более 200 нижегородских медучреждений капитально отремонтируют в 2022 году.
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