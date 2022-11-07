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Бизнес

Нижегородский магазин "Павловская курочка" увеличил выработку на 14% благодаря нацпроекту

11 ноября 2022 13:44  [189] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский магазин "Павловская курочка" увеличил выработку на 14% благодаря нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам министра промышленности торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова,  магазин стал первой в области торговой точкой, в которой эксперты РЦК внедрили бережливые технологии.

Как рассказал министр, бережливым технологиям были обучены 34 сотрудника компании, а также подготовлен внутренний тренер, который в дальнейшем сможет сам обучать персонал. 

Руководитель регионального центра компетенций Роман Рензин отметил, что в результате диагностики было выявлено более 25 "узких мест". По 80% предложены успешные решения. Так, в магазине оптимизирован температурный режим, номенклатура товара в витрине на 10%. Также на 15% была ускоренка приемка продукции.

Исполнительный директор ТД "Павловская курочка" Алексей Каштанов рассказал, что теперь клиентам стало легче находить нужные продукты, а продавцам удобнее отслеживать их наличие и выкладывать товар.

Ранее сообщалось, что компания "Полимерпром" из Нижнего Новгорода увеличит производительность труда на 10%.

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Теги:
Нацпроект Торговля
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