Кадастровая оценка около 1,6 млн объектов прошла в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области утвердило результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в регионе.

Согласно информации, ГБУ НО "Кадастровая оценка" в 2022 году оценило около 1,6 млн объектов. Приказ о результатах определения стоимости вступит в силу 3 декабря текущего года, а результаты оценки начнут применяться с 1 января 2023 года.

Ознакомиться с кадастровой стоимостью участков можно на сайте министерства имущественных и земельных отношений региона.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, кадастровая стоимость участков установлена в размере ранее присвоенной им рыночной стоимости по решению суда или ГКУ "Кадастровая оценка" с индексацией на дату оценки.

"Таким образом, собственникам не потребуется вновь нести расходы по подготовке рыночных отчетов с целью их повторного предоставления в ГБУ для оспаривания новой кадастровой стоимости", - отметил заместитель губернатора.

Собственники, несогласные с результатами оценки, в течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастровой стоимости могут обратиться за исправлением неточностей.

Заявление необходимо подать лично в МФЦ по адресу: Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151а, помещение 2. Также можно направить заказное письмо в адрес ГБУ НО "Кадастровая оценка" или письмо на электронную почту ГБУ gko@gbunoko.ru с приложением отсканированных образов прилагаемых документов.

Более подробно с процедурой подачи замечаний можно ознакомиться на сайте учреждения.

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