"Гаражной амнистией" в первом полугодии 2022 года воспользовались около тысячи нижегородцев Общество

НИА "Нижний Новгород"

За шесть месяцев 2022 года по "гаражной амнистии" в регионе оформлено 1 083 участка и 326 гаражей. Об этом сообщает Кадастровая палата по Нижегородской области.

За время действия данного положения (с сентября 2021 года) в Нижегородской области было оформлено 406 гаражей и 1 269 земельных участков, общая площадь которых превысила 95 тыс. квадратных метров.

Закон о "гаражной амнистии" позволяет в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи, а также сами гаражи.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в ТОП-3 по реализации закона о "гаражной амнистии".