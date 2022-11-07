"Ситикард" выпустил транспортные карты в стилистике "Вместе за Нижний" Общество

Фото: АНО "Центр 800"

"Ситикард" выпустил транспортные карты в стилистике "Вместе за Нижний", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в продаже они появятся 14 ноября в трех пунктах обслуживания: ул. Ванеева, 1, пр. Ленина, 81 и ул. Гордеевская, 8.

Для получения брендированной карты необходимо заплатить 100 рублей за ее активацию и пополнить на любую сумму. В дальнейшем ее можно пополнять через мобильное приложение "Ситикард".

Напомним, спортивные клубы Нижнего Новгорода в ноябре сыграют свои матчи в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний".

Ранее сообщалось, что виртуальная транспортная карта стала доступна в Нижегородской области с 5 октября.