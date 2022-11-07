Три детсада будут сданы в Нижнем Новгороде в ближайшее время Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде в ближайшее время будут сданы три детских сада.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, речь идет о дошкольных учреждениях на улицах Глеба Успенского, Генерала Зимина и Сергея Есенина. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично оценил готовность детсадов.

Он рассказал, что город в текущем году уже сдал два садика, и до конца года к сдаче готовятся еще семь. Темпы работ позволяют решать вопросы и цели нацпроекта "Демография", подчеркнул мэр.

Детсад на улице Глеба Успенского уже получил заключение инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Готовность детсада на улице Генерала Зимина также составляет 100%, получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Детсад на улице Есенина готов на 99,9%. В ближайшее время объект также получит положительное заключение инспекции Госстройнадзора региона.

"Мы активно решаем вопрос очередности в детские сады, особенно для детишек от 1,5 до 3 лет. Она была около 2 200 человек, а сейчас 570. Будем продолжать решать этот вопрос. Для ребят от 3 до 7 лет очередности как таковой нет, но нужно понимать, что родители хотят водить своих детей в детские сады поближе к дому", - отметил глава города.

Напомним, что детский сад на 320 мест планируется построить в Советском районе Нижнего Новгорода.