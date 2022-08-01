Фото:
Детский сад на 320 мест планируется построить в Советском районе Нижнего Новгорода. Соответствующая информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно предоставленным сведениям, новому дошкольному учреждению по генплану присвоен №21.
Архитектурно-градостроительное решение было разработано ООО "Линия" по заказу ООО "Специализированный застройщик "Старт-Строй".
Ранее сообщалось, что детский сад в нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха" достроят до конца года.
Также напомним, что детских сад на 200 мест планируется построить в 5-м микрорайоне Мещерского озера.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+