Детский сад на 320 мест планируется построить в Советском районе Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Детский сад на 320 мест планируется построить в Советском районе Нижнего Новгорода. Соответствующая информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно предоставленным сведениям, новому дошкольному учреждению по генплану присвоен №21.

Архитектурно-градостроительное решение было разработано ООО "Линия" по заказу ООО "Специализированный застройщик "Старт-Строй".

Ранее сообщалось, что детский сад в нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха" достроят до конца года.

Также напомним, что детских сад на 200 мест планируется построить в 5-м микрорайоне Мещерского озера.