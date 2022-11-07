Тайное место XV века нашли на улице Шевченко в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

В Управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН) сообщили об обнаружении тайника XV века на улице Шевченко.

Согласно информации, находку сделали во время археологических работ на месте будущего здания межвузовского ИТ-кампуса.

На дне небольшой ямы были уложены два камня, под которыми находилась серебряная чаша.

Археологи отмечают что находки целой серебряной посуды этого времени на территории Московской Руси крайне редки, а в Нижнем Новгороде это первая подобная находка. В скором будущем предстоит расчистка и реставрация чаши. Специалисты предполагают, что она была преднамеренно спрятана несколько столетий назад. Находка пополнит коллекции Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, отметили в УГООКН.

Ранее сообщалось, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году.