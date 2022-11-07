Компьютерные игры, пропагандирующие насилие и порнографию, предложили запретить в России Общество

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Законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России предложили дополнить пунктом о компьютерных играх, популяризирующих насилие, жестокость и порнографию. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, соответствующие правки к законопроекту разработаны и внесены первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой.

По её словам, сегодня в России нет должного регулирования оборота компьютерных игр, поэтому дети никак не защищены от демонстрации актов насилия. Также в этом сегменте развлечений нет запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей.

"Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей... не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам", - цитирует документ с поправками РИА Новости.

Напомним, депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 27 октября единогласно приняли в первом чтении законопроект о защите традиционных ценностей - в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Cоавторами законопроекта стали почти 400 депутатов Госдумы. Второе чтение законопроекта состоится 27 ноября.