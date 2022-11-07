Около 300 тысяч человек стали участниками музейного проекта по "Пушкинской карте" в Нижегородской области Культура и отдых

Участниками музейного проекта по "Пушкинской карте" во время осенних каникул в Нижегородской области стали почти 300 тыс. человек.

Как рассказали в министерстве культуры региона, в рамках проекта в Нижнем Новгороде были организованы посещения НГИАМЗ, прогулка по стенам Нижегородского кремля.

Также участники проекта посещали НГХМ в рамках проекта "Музейная перемена", организованного совместно с нижегородским "Арсеналом".

Кроме того, экскурсии проводились в музее занимательной науки "Кварки" и Нижегородском планетарии.

В Нижегородской области лидером по посещаемости стал историко-художественный музей Семенова, который посетили около 500 человек. На втором месте по популярности – Центр ремесел Арзамасского района, его посетило более 300 человек. Третье место разделили "Город мастеров" в Городце и краеведческий музей Сосновского района.

Также в каникулы учащиеся могли посетить по "Пушкинской карте" восемь государственных и муниципальных театров и два частных театра. За неделю было проведено более 90 спектаклей, из которых пять показали специально для владельцев "Пушкинских карт".

Всего во время осенних каникул мероприятия по "Пушкинской карте" в Нижегородской области проводили 236 учреждений культуры.

Напомним, федеральная программа "Пушкинская карта" реализуется с 1 сентября 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина.