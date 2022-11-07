Лучших аграриев и районы Нижегородской области наградили за вклад в развитие агропромышленного комплекса Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 ноября в региональный День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности вручил 13 наград за вклад в развитие агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, церемония награждения прошла на Нижегородской ярмарке.

Награды и почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" присуждено шестерым нижегородцам: Герману Домашенкову, исполнительному директору крестьянского хозяйства Домашенков А.Г; Алексею Жукову, трактористу ООО "АгроФирма Заря"; Вере Митрохиной, технику искусственного осеменения кооператива им. С.М. Кирова; Владимиру Пашкину, трактористу-машинисту ОАО "Лакша"; Рафеку Хасянову, председателю кооператива "Петряксинский" и Александру Шабарову, водителю кооператива "Новый путь".

Почетные знаки губернатора Нижегородской области "За достижения в развитии агропромышленного комплекса" Глеб Никитин вручил руководителям семи муниципалитетов: Арзамасского района, Дальнеконстантиновского округа, Бутурлинского округа, Сергачского округа, Шарангского округа, Княгининского округа и Ардатовского округа.

Глеб Никитин подчеркнул, что развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности, особенно в нынешней непростой ситуации, является стратегической задачей.

Кроме того, приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области к региональному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ведомственные награды получили 28 организаций и 119 работников агропромышленного комплекса Нижегородской области. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что продовольственная ярмарка к региональному Дню работника сельского хозяйства открылась в Нижнем Новгороде.