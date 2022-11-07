Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2022 19:07  [279] Экстренное предупреждение объявили в Нижегородской области из-за погоды
12 ноября 2022 16:58  [208] Экомарафон под девизом "Сдай макулатуру - спаси дерево!" пройдет в Нижегородской области
12 ноября 2022 16:01  [261] Поставки предметов экипировки для мобилизованных нижегородцев организованы по поручению Глеба Никитина
12 ноября 2022 14:26  [223] Свыше 140 фасадов многоквартирных домов отремонтировали в Нижегородской области за 10 месяцев
12 ноября 2022 10:26  [296] Более 280 подъездов отремонтировали с начала года в Нижегородской области после вмешательства жилинспекции
12 ноября 2022 09:16  [288] Сильный порывистый ветер ожидается в Нижегородской области
11 ноября 2022 18:46  [389] Третий съезд учителей географии Нижегородской области прошел в Мининском университете
11 ноября 2022 18:23  [391] Росприроднадзор взял на контроль ситуацию с возможным загрязнением прибрежной полосы Волги около Балахны
11 ноября 2022 18:09  [390] Количество автобусов и троллейбусов увеличено в Сормовском районе из-за ремонта трамвайных путей
11 ноября 2022 17:55  [333] Граффити с Героями СССР создали в школе № 129 Нижнего Новгорода
Общество

Лучших аграриев и районы Нижегородской области наградили за вклад в развитие агропромышленного комплекса

11 ноября 2022 17:48  [478] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 ноября в региональный День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности вручил 13 наград за вклад в развитие агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, церемония награждения прошла на Нижегородской ярмарке. 

Награды и почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" присуждено шестерым нижегородцам: Герману Домашенкову, исполнительному директору крестьянского хозяйства Домашенков А.Г; Алексею Жукову, трактористу ООО "АгроФирма Заря"; Вере Митрохиной, технику искусственного осеменения кооператива им. С.М. Кирова; Владимиру Пашкину, трактористу-машинисту ОАО "Лакша"; Рафеку Хасянову, председателю кооператива "Петряксинский" и Александру Шабарову, водителю кооператива "Новый путь".

Почетные знаки губернатора Нижегородской области "За достижения в развитии агропромышленного комплекса" Глеб Никитин вручил руководителям семи муниципалитетов: Арзамасского района, Дальнеконстантиновского округа, Бутурлинского округа, Сергачского округа, Шарангского округа, Княгининского округа и Ардатовского округа.

Глеб Никитин подчеркнул, что развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности, особенно в нынешней непростой ситуации, является стратегической задачей.

Кроме того, приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области к региональному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ведомственные награды получили 28 организаций и 119 работников агропромышленного комплекса Нижегородской области. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что продовольственная ярмарка к региональному Дню работника сельского хозяйства открылась в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Награждение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph