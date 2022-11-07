Свыше 140 фасадов многоквартирных домов отремонтировали в Нижегородской области за 10 месяцев Общество

В Нижегородской области за 10 месяцев отремонтировали 144 фасада многоквартирных домов.

Как сообщили в региональном фонде капремонта, работы уже закончены в Дзержинске, Балахне, Навашине, Сеченове, Воротынце, Ардатове.

Больше всего фасадов ремонтируют в Нижнем Новгороде (103 дома).

Проведение работ предусмотрено во всех районах областного центра. Фасады 39 домов в Нижегородском, Советском, Московском, Ленинском и Канавинском районах уже отремонтированы, в остальных домах работы продолжаются, они завершатся в установленный срок.

Согласно предоставленной информации, капитальный ремонт фасада дома включает в себя комплекс работ, направленных как на улучшение защитных технических характеристик, так и на создание эстетичного вида. Есть фасады, которые требуют утепления, и те, которые в утеплении не нуждаются, Это учитывается при разработке проекта.

Основная задача подрядчика – не только улучшить внешний облик здания, но и выполнить ремонт в соответствии со строительными нормами и правилами. Специалисты Фонда, в свою очередь, еженедельно проверяют, как идет ремонт в районах города и области, следят за соблюдением графика и общаются с жителями. Все жалобы и предложения собственников учитываются и оперативно отрабатываются.

Ранее сообщалось, что перечень многоквартирных домов для проведения капремонта в 2023 году формируют в Нижегородской области.

Действующая сейчас программа капитального ремонта на территории Нижегородской области включает в себя 23 579 домов и является четвертой по масштабу среди субъектов РФ и самой крупной в Приволжском федеральном округе. Площадь включенных в программу домов составляет около 69 млн кв. м, в них проживает около 2 млн человек.