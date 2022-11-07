Количество банкротов-юрлиц в Нижегородской области снизилось на 9% Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество банкротов-юрлиц в Нижегородской области снизилось на 9%

В январе- сентябре 2022 года количество дел о банкротстве в Нижегородской области сократилось с 658 до 600, сообщили в региональном управлении ФНС.

Согласно предоставленной информации, такая динамика прослеживается с 2018 года независимо от наличия или отсутствия мораторных ограничений (в 2020-м и 2022 году).

Исторический максимум банкротств юрлиц в регионе фиксировался в I квартале 2015 года (775 организаций).

По данным управления, общая задолженность банкротов Нижегородской области перед налоговой службой в настоящее время составляет 9,9 млрд рублей.



95% приходится на юридических лиц, 5% - на граждан. 17 банкротов имеют долги свыше 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что транш инфраструктурного кредита на 13,4 млрд рублей поступил в бюджет Нижегородской области.

Средства будут направлены на строительство метро, укрепление склона улице Черниговской и создание террасного парка в Почаинском овраге.

Также был получен транш бюджетного кредита на замещение рыночного долга в сумме 4,9 млрд рублей, которые были направлены на погашение амортизационных частей облигационных займов Нижегородской области 2016 и 2017 годов выпуска на эту сумму.