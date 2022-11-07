Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Конкурс на пост главы Нижегородского района
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
12 ноября 2022 15:53  [207] Количество банкротов-юрлиц в Нижегородской области снизилось на 9%
11 ноября 2022 13:57  [224] Жители Нижегородской области тратят около 51% своих доходов на покупки и оплату ЖКХ
11 ноября 2022 12:58  [190] Рециркулятор производства АПЗ установят в детском саду в Монголии
11 ноября 2022 11:55  [255] Олег Лавричев: "Нижегородские предприятия будут и дальше работать на укрепление промышленного потенциала региона"
10 ноября 2022 17:52  [371] Тарифы на газ могут вырасти уже с 1 декабря
10 ноября 2022 17:17  [485] Более 1,2 млрд рублей поступит в Нижегородскую область из федерального бюджета в ноябре
10 ноября 2022 11:58  [238] Нижегородский филиал Т Плюс переложил более 6 километров тепловых магистралей по программе реконструкции систем теплоснабжения Дзержинс
09 ноября 2022 16:57  [341] ЛУКОЙЛ и правительство Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве на 2023-2027 годы
09 ноября 2022 16:04  [368] ЛУКОЙЛ запустил комплекс переработки нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ
09 ноября 2022 15:24  [342] Депутаты нижегородского Заксобрания на совместном заседании комитетов обсудили проект бюджета на 2023 год
Экономика

Количество банкротов-юрлиц в Нижегородской области снизилось на 9%

12 ноября 2022 15:53  [207] Экономика
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество банкротов-юрлиц в Нижегородской области снизилось на 9%

В январе- сентябре 2022 года количество дел о банкротстве в Нижегородской области сократилось с 658 до 600, сообщили в региональном управлении ФНС.

Согласно предоставленной информации, такая динамика прослеживается с 2018 года независимо от наличия или отсутствия мораторных ограничений (в 2020-м и 2022 году).

Исторический максимум банкротств юрлиц в регионе фиксировался в I квартале 2015 года (775 организаций).

По данным управления, общая задолженность банкротов Нижегородской области перед налоговой службой в настоящее время составляет 9,9 млрд рублей.

95% приходится на юридических лиц, 5% - на граждан. 17 банкротов имеют долги свыше 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что транш инфраструктурного кредита на 13,4 млрд рублей поступил в бюджет Нижегородской области.

Средства будут направлены на строительство метро, укрепление склона улице Черниговской и создание террасного парка в Почаинском овраге.

Также был получен транш бюджетного кредита на замещение рыночного долга в сумме 4,9 млрд рублей, которые были направлены на погашение амортизационных частей облигационных займов Нижегородской области 2016 и 2017 годов выпуска на эту сумму.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банкротство Налоги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph