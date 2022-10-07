Транш инфраструктурного кредита на 13,4 млрд рублей поступил в бюджет Нижегородской области Экономика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Транш инфраструктурного кредита на 13,4 млрд рублей поступил в бюджет Нижегородской области. Об этом сообщили в Минфине региона.

Согласно информации, в связи с этим госдолг региона вырос на аналогичную сумму и на 1 ноября составляет 132,2 млрд рублей.

Как рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, средства будут направлены на строительство метро, укрепление склона улице Черниговской и создание террасного парка в Почаинском овраге.

Также был получен транш бюджетного кредита на замещение рыночного долга в сумме 4,9 млрд рублей, которые были направлены на погашение амортизационных частей облигационных займов Нижегородской области 2016 и 2017 годов выпуска на эту сумму. Так как один вид кредитов был замещен другим, это не повлекло за собой общего увеличения суммы госдолга.

В структуре долга на 1 ноября 68,5% составили бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 31,4% - государственные ценные бумаги, 0,1% - государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

Также в прошедшем октябре произведена выплата накопленного купонного дохода держателям государственных облигаций Нижегородской области 2016 и 2017 годов года выпуска в сумме 179,5 млн рублей.

Напомним, в октябре Нижегородская область получила транш бюджетного кредита на 1,3 млрд рублей для реализации инфраструктурных проектов.

Ранее сообщалось, что экономика Нижегородской области показала рост за 9 месяцев 2022 года.