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Общество

Около 20 деревьев упало на автомобили в Нижегородской области этой ночью

13 ноября 2022 09:28  [535] Общество

Накануне в Нижегородскую область пришёл мощный циклон, который сопровождался дождём и усилением северо-западного ветра: порывы его составляли 17-22 м/с. Такая погода установилась на всю ночь и, по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", сохранится днём 13 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, 12 ноября в период с 22:15 до 22:45 от оперативных дежурных ЕДС поступали сообщения о последствиях прохождения циклона в девяти муниципалитетах Нижегородской области: г.о. г. Арзамас, г.о. г. Бор, г.о. г. Первомайск, а также Балахнинском, Воскресенском, Богородском, Городецком, Пильнинском,Тонкинском районах.

По предварительной информации, минувшей ночью из-за шквалистого ветра зафиксировано порядка 20 случаев падения деревьев на автомобили. Данных о погибших и пострадавших не поступало. 

Как уточнили в ведомстве, ночью поступала информация об отключении света в 33 населенных пунктах, около 2600 жилых домах.

По состоянию на 9:00 13 ноября без электроснабжения частично остаются жилые дома в пяти муниципальных образованиях (количество уточняется).

Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить до 22:00 сегодняшнего дня.

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Теги:
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