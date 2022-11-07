АСИ начало отбор проектов для поддержки по 17 приоритетным направлениям Бизнес

Фото: предоставлено организаторами

Агентство стратегических инициатив (АСИ) анонсировало начало приёма проектов, которые получат всестороннюю поддержку ведомства. Заявки принимаются по 17 приоритетным для экономики и социальной сферы темам.

Как пояснили в АСИ, до конца года принимаются заявки с проектами, направленными на решение приоритетных задач в области технологий, предпринимательства, экологии, образования, социальной сферы.

"Нам интересны проекты по созданию условий для самореализации и предпринимательства, в том числе среди молодёжи, – подчеркнул операционный директор АСИ Георгий Белозёров. - Ждём инсайты и прорывные решения. Все проекты, которые пройдут отбор, получат поддержку Агентства в продвижении на целевых рынках, в решении системных и регуляторных вопросов, получат доступ к сервисам и программам наших партнёров".

Согласно информации, партнёрами отборов выступают "Ростех", "РЖД, "Росатом", "АвтоВАЗ", АНО "Платформа НТИ" и Фонд НТИ, ФПСП, "Ворлдскиллс Россия", Университет-2035 и другие компании и организации.

Отбор лидерских проектов будет проводиться по четырём трекам – "Технологии", "Качество жизни", "Кадры и образование", "Экология".

Трек "Технологии" представлен темами: "Промышленная независимость", "Решения для коммунальной экономики и строительства", "Связь и телекоммуникации", "Транспортные технологии и перспективные средства доставки", "Производственные и логистические цепочки", "Новые финансовые решения для бизнеса", "Решения для безопасности", "Освоение рынков дружественных стран".

В треке "Качество жизни" будут рассмотрены проекты на темы: "Поддержание и укрепление здоровья", "Обеспечение равных возможностей", "Проекты социальной помощи", "Социальный капитал бизнеса", "Экономика и культура совместного потребления", "Решения в сфере общественного досуга, культуры и искусства".

В треке "Кадры и образование" принимаются проекты на темы: "Кадровый суверенитет: обеспечение отраслей экономики и развитие форма занятости", "Самореализация молодёжи".

В треке "Экология" ждут предложенные проекты на тему "Экологическая безопасность и ресурсоэффективность".

Заявки принимаются до конца текущего года на сайте АСИ. Также на сайте размещены все подробности и условия отбора.

Проекты, которые пройдут отбор, будут обеспечены коммуникации с профильными федеральными и региональными органами власти, институтами развития, фондами, деловыми объединениями, отраслевыми ассоциациями. Кроме того, АСИ окажет содействие в продвижении на рынках, в том числе международных, в пилотировании и внедрении проектов в крупных компаниях, будет оказывать консультационные услуги и информационную поддержку.

Напомним, в июне 2022 года правительство Нижегородской области и Агентство стратегических инициатив заключили соглашение о сотрудничестве.