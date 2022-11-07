Нижегородское УФНС 17 ноября проведёт вебинар по вопросам внедрения ЕНС Бизнес

Управление ФНС России по Нижегородской области 17 ноября с 10:00 до 12:00 проведёт вебинар по вопросам внедрения единого налогового счёта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, нижегородцы смогут принять участие в вебинаре бесплатно, по предварительной регистрации по ссылке.

Вебинар проведут начальник отдела урегулирования задолженности УФНС по Нижегородской области Ольга Большакова, замначальника отдела Елена Андреева, а также замначальника Долгового центра УФНС Наталья Абрамова.

Спикеры раскроют основную тему: "Внедрение ЕНС с 01.01.2023. Принцип работы". Участникам вебинара расскажут о принципе работы единого налогового счета, а также про информационные сообщения о состоянии расчётов с бюджетом в рамках внедрения ЕНС.

Предварительные вопросы можно направить на адрес электронной почты vbr.r5200@tax.gov.ru. В ходе вебинара сотрудники УФНС ответят на все сопутствующие вопросы, возникшие у слушателей.

Напомним, с 1 января 2023 года нижегородцам также будет доступен Единый налоговый платёж.

Ранее сообщалось, что действие пониженных ставок по налогу на прибыль в Нижегородской области продлено до 1 января 2024 года. Льготы будут предоставлены отдельным категориям налогоплательщиков - курьерским и почтовым организациям, общественным организациям инвалидов и организациям НХП.

СПРАВКА:

С 1 января 2023 года единый налоговый платёж, зачисляемый на единый налоговый счёт компании и физлица, будет являться единственным и безальтернативным способом уплаты абсолютного большинства налогов, страховых взносов и сборов, за исключением некоторых платежей - госпошлин, сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов (гл.25.1 НК РФ), налоги самозанятых - их можно будет перечислить либо отдельной платёжкой, либо с помощью единого налогового платежа.