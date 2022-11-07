Межпоселковый газопровод построили в Арзамасском районе Общество

Фото: Газпром газораспределение Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород"

Строительство межпоселкового газопровода протяженностью 8 км до котельных в селе Абрамовка и деревне Марьевка завершилось в Арзамасском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, объект построен по Программе развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021–2025 гг.

Как отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Андрей Каширин, новый газопровод создал возможность для подключения котельных целого ряда социальных учреждений.

Это дом-интернат для ветеранов и инвалидов и детского оздоровительного лагеря "Золотой колос", три базы отдыха Арзамасского района. Также возможна газификация и перспективной жилой застройки в районе Марьевки.

Ранее сообщалось, что строительство межпоселкового газопровода завершилось в Городецком районе.